banner133

banner101

04 Aralık 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Bolu'nun her bir köşesi için yatırım talebi”

    Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Göynük, Yeniçağa, Dörtdivan ve Taşkesti belediye başkanlarıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ziyaret ederek, il genelindeki spor yatırımı taleplerini Bakan Osman Aşkın Bak'a iletti.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 13:32
    Bu haber 58 kez okundu
    “Bolu'nun her bir köşesi için yatırım talebi”

    Haber: Gönül Olutürk

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Partili Göynük, Yeniçağa, Dörtdivan ve Taşkesti belediye başkanlarıyla birlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.  Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Ercoşkun, şöyle konuştu; "Bolu için geleceğin en önemli gelişim hedeflerinden biri de spor alanındaki yatırımlar. Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başlayan ve birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Göynük, Yeniçağa, Dörtdivan ve Taşkesti belediye başkanlarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Burada merkezdeki yatırımlarla alakalı teklif ve önerilerimizi başta Aladağ kamp merkezi olmak üzere, ha keza Gerede'deki Arkut Kayak Merkezi ile ilgili önerilerimizi, diğer taraftan belediye başkanlarımızın ilçelerdeki ve beldelerdeki hizmetlerle alakalı taleplerini de Bakanımıza doğrudan iletmiş olduk. Ayrıca, Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Yeniçağaspor için maddi yardım talebimiz ile halı sahalar ve devam etmekte olan yatırımlar ve yenileriyle alakalı bir dizi taleplerimiz de söz konusu oldu" dedi.

    MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN, BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'I BOLU'YA DAVET ETTİ

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Sayın Bakanımızın ilgisinden hem Bolu heyeti olarak çok memnun olduk, hem de Bolu'da ağırlamayı arzu ettiğimiz Bakanımıza yatırımları yerinde incelemesini sağlamanın doğru olacağını düşünerek, kendilerine davette bulunduk.  Bu vesileyle bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı AK Parti Hükümetlerimize, spor alanındaki desteklerinden dolayı Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçlerde de ilimize yönelik bu yatırımların devam etmesini temenni ediyorum" diye açıkladı. 

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BÖLGE TİYATROSU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit HATIRLAMIYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Allah’ından Bulsun!
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ENGELLİ OLMAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (III)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 3
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BESMELESİ KÜFÜR İSE!!!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ NİYE ENGELLİYİZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNDEM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da da 1“EĞİTİM KONFERANSI”ndan daha…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129