Haber: Gönül Olutürk

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Partili Göynük, Yeniçağa, Dörtdivan ve Taşkesti belediye başkanlarıyla birlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Ercoşkun, şöyle konuştu; "Bolu için geleceğin en önemli gelişim hedeflerinden biri de spor alanındaki yatırımlar. Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başlayan ve birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Göynük, Yeniçağa, Dörtdivan ve Taşkesti belediye başkanlarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Burada merkezdeki yatırımlarla alakalı teklif ve önerilerimizi başta Aladağ kamp merkezi olmak üzere, ha keza Gerede'deki Arkut Kayak Merkezi ile ilgili önerilerimizi, diğer taraftan belediye başkanlarımızın ilçelerdeki ve beldelerdeki hizmetlerle alakalı taleplerini de Bakanımıza doğrudan iletmiş olduk. Ayrıca, Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Yeniçağaspor için maddi yardım talebimiz ile halı sahalar ve devam etmekte olan yatırımlar ve yenileriyle alakalı bir dizi taleplerimiz de söz konusu oldu" dedi.

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN, BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'I BOLU'YA DAVET ETTİ

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Sayın Bakanımızın ilgisinden hem Bolu heyeti olarak çok memnun olduk, hem de Bolu'da ağırlamayı arzu ettiğimiz Bakanımıza yatırımları yerinde incelemesini sağlamanın doğru olacağını düşünerek, kendilerine davette bulunduk. Bu vesileyle bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı AK Parti Hükümetlerimize, spor alanındaki desteklerinden dolayı Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçlerde de ilimize yönelik bu yatırımların devam etmesini temenni ediyorum" diye açıkladı.