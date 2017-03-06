Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre Bolu’nun ilk bayan futbol takımı yaklaşık 1 haftadır idman yapmaya başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan takım için antrenörler okullarda futbola yetenekli kız öğrencileri tek tek tespit etti. Futbol oynamaya yetenekli kız öğrencilerden kurulan takım hafta sonlarında Karaçayır Çim Sahada idmanlar yapmaya başladı. Önümüzdeki sezondan itibaren profesyonel ligde oynamaya hazırlanan takımın oyuncularının idmanlarda oldukça istekli ve heyecanlı tavırları dikkatleri çekiyor. Bolu’nun ilk bayan futbol takımının kadrosunun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Genç futbolcular Bolu spor tarihine bir ilk olarak adını yazdırmanın ve futbol oynamanın keyfini yaşıyor. Takımı katılmak isteyen genç kızlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat edebilirler.