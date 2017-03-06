banner128

banner101

06 Mart 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu’nun ilk bayan takımı

    Bolu futbol tarihinde bir ilki daha yaşıyor. İlimizin ilk bayan futbol takımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kuruldu.

    06 Mart 2017 Pazartesi 11:48
    Bu haber 55 kez okundu
    Bolu’nun ilk bayan takımı

    Haber: Erdal Tanrıverdi

     

    Alınan bilgiye göre Bolu’nun ilk bayan futbol takımı yaklaşık 1 haftadır idman yapmaya başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan takım için antrenörler okullarda futbola yetenekli kız öğrencileri tek tek tespit etti. Futbol oynamaya yetenekli kız öğrencilerden kurulan takım hafta sonlarında Karaçayır Çim Sahada idmanlar yapmaya başladı. Önümüzdeki sezondan itibaren profesyonel ligde oynamaya hazırlanan takımın oyuncularının idmanlarda oldukça istekli ve heyecanlı tavırları dikkatleri çekiyor. Bolu’nun ilk bayan futbol takımının kadrosunun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Genç futbolcular Bolu spor tarihine bir ilk olarak adını yazdırmanın ve futbol oynamanın keyfini yaşıyor. Takımı katılmak isteyen genç kızlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Futbol, Tarihinde, Ilki, Daha

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Atom bombası
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TABİATIN KALBİNDE “ÇEVRECİ” OLMAK…İŞTE BU!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ “EVET” İÇİN SÖYLEDİKLERİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım PALAVRAYI BIRAK İMAM'A BAK!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129