Bolu’nun İlk Güreş Kulübü Kuruldu

Haber: Volkan Yılmaz

Konuyla ilgili açıklama antrenör Mehmet Coşkungönül’den geldi. Coşkungönül açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “çok değerli güreş camiası! Bu sevinçli haberi hepinizle paylaşmak istiyorum; Şükür Allah’a: Türk Güreşi’ne daha iyi hizmet etmek için kısa süre önce güreş antrenörü olarak atandığım bolu ilinde güreş kulübü kurmak ve açmak nasip oldu. İçinde Allah sevgisi ve korkusu olan, ahlaklı, namuslu, şerefli, liyakatli, haramı helali bilen, doğruyu yanlışı bilen, hakkı ve adaleti bilen yaşayan ve yaşatan, vatanını, bayrağını, devletini, milletini seven, ülkesi için hayırlı bireyler ve şampiyonlar, güreş camiası için hayırlı şampiyonlar ve topluma yön verecek liderler, aileleri için hayırlı evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Besmele ile çıktığımız bu yolda dualarınızı eksik etmeyiniz inşallah. Allah’ım utandırtmasın, hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip etsin inşallah. Kulüpleşme süresinde, öncesinde ve sonrasında bizi yalnız bırakmayan, her türlü desteğini, bilgisini ve tecrübesini bizlerle paylaşan; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın Beyefendiye, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Tahir Yılmaz Beyefendiye, Bolu Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Şerafettin Çilkara Beyefendiye, Bolu İli Spor Şube Müdürümüz Milli Güreşçi Dünya Şampiyonu Sayın Ramazan Demir Beyefendiye (Ustama), Bolu Sağlık Gençlik Spor Kulübü Başkanımız Sayın Saadet Dişli Beyefendiye Teşekkürler Ediyorum. Allahım Kendilerinden Razı Olsun İnşallah.”