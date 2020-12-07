Bolu’nun minik kayakçıları

Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu'nun ilk Alp Disiplini kayak takımının ve aynı zamanda Gerede'de başarılı kayakçıların yer aldığı kayaklı koşu ve Alp Disiplini sporcuları da çalıştıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kıdemli kayak antrenörü Seda Barut, kar yağıncaya kadar çarşamba, perşembe ve cuma günleri Anıtpark'ta sporcuların ayak adalelerini güçlendirmek için patenli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Seda Barut “Toplamda 20 sporcumuz var. Ancak pandemi koşulları nedeniyle çalışmalarımızı sekiz sporcuyla sürdürüyoruz. Kar yağınca çalışmalarımıza, Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'in pistlerinde devam edeceğiz. Bolu’nun ilk Alp Disiplini kayak takımıyla, ocak ayında Bolu'da ilk kez bir Alp Disiplini kayak yarışmaları düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyalarını da, Hamza Yerlikaya verecek.”dedi.