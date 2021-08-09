Bolunun Şampiyon Güreşçisi milli takım yolcusu.

Haber: Yasin Bilgi

41 kg da Bolu adına yarışan Süleyman Efe Caner Greko-romen stilde Türkiye Şampiyonu, Serbest stilde de Türkiye 3.’sü olarak çifte madalya ile ilimizin adını duyurarak Milli takıma katılmaya hak kazandı. Bolu adına yarışan güreşçi, uzun yıllardır Bolu’nun hasret kaldığı şampiyonluğu tattırmış ve çifte madalya kazanarak bu alanda kırılması zor bir rekor elde etmiştir. Süleyman Efe Caner bu başarısını Bolu’ya armağan etti.

Bu şampiyonlukta emeği geçen antrenörü Mehmet Sefa Altunkuş yaptığı açıklamada Nice şampiyonlar yetiştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ayrıca yine İlimizi temsilen yarışmaya katılan 62kg. da Mustafa Özer Türkiye 5. si olarak yarışmayı tamamladı. Bolu adına yarışan sporcular İzmir’de yapılacak olan milli takım kampına katılmaya hak kazandılar.