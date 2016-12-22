Haber: S.Özge YÜCEL



7-18 Yaş gruplarında 12 kategoride 6 tur üzerinden oynanan, toplam 92 sporcunun yarıştığı turnuvada derece yapanlar madalyalarını aldılar. Turnuvayı tamamlayan tüm sporcular Antalya’da yapılacak olan 2017 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarına katılmaya hak kazandılar.

DERECELER;

2016-2017 BOLU YILDIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ SATRANÇ TURNUVASI

13 Yaş kategorisi

1. Harun ŞEREMET

15 Yaş Kategorisi

1. Şevki Batuhan Yavuz

2. Furkan Akı

3. Fazlı Aydoğan

Halenur Mart ( En iyi bayan sporcu)

16 Yaş Kategorisi

1. Okan Özsakallıoğlu

2. Akın Özsakallıoğlu

3. Burak Can Aslan

Esra Gümüşdal ( En iyi bayan sporcu)

18 Yaş Kategorisi

1. Kaan Erten

2. 2. Mücahit Çopur

3. Şerife Çörtoğlu

NOT: 14 ve 17 yaş gruplarında başvuru olmadığı için bu gruplarda turnuva gerçekleşmedi.





2016-2017 BOLU KÜÇÜKLER İL BİRİNCİLİĞİ SATRANÇ TURNUVASI

7 Yaş Kategorisi

1. Mehmet Mirza Kerem

2. Doruk Ege Altınışık

3. Semih Ekinci

Dilara Gülden (En iyi bayan sporcu)

8 Yaş Kategorisi

1. Mustafa Sait Altıntaş

2. Çağan Özalp

3. Esra Özdemir

9 Yaş Kategorisi

1. Oğuzhan ertoy

2. Batuhan Zengin

3. Mehmet Özcan

Biray Oğuz (En iyi bayan sporcu)

10 Yaş Kategorisi

1. Ahmet Enes Albayrak

2. Ahmet Aydın Çetin

3. Talha Yasin Albayrak

Hicran Özen (En iyi bayan sporcu)

11 yaş Kategorisi

1. Efe Metehan Yavuz

2. Eren Erdem

3. Zeynep İkra Altındaş

12 yaş kategorisi

1. Salih Emir İnceoğlu