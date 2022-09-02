Bolunun Sultanları hazırlıklarını sürdürüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Karaçayır Spor Salonunda Baş Antrenör Salih Yergin yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bolunun Sultanları günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorlar. Kırmızı beyazlı ekibimizde, son olarak milli takım kampında bulunan mili oyuncu Ceren Kapucu'da katılırken, salonda çalışan Bolunun Sultanları akşam idmanında top çalışması ile sezon hazırlıklarına devam ediyor. Lig öncesi kupa maçlarına da hazırlanan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız önümüzdeki günlerde oynayacağı hazırlık maçları ile sezon hazırlıklarını sürdürecek.