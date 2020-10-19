Bolu’nun Sultanları İkide İki Yaptı

Haber: N.Halid Altundal

Bolu 17 Temmuz Spor Salonu’nda mücadele eden Bolu’nun Sultanları tie break setini alarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Salih Yergin yönetimindeki temsilcimiz mücadelenin ilk setini 25-19 kaybetti. İkinci ve üçüncü seti 25-16 kazanan temsilcimiz setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti Merinos Voleybol 25-21 kazanarak maçı tie break setine uzattı. Tie break setine iyi başlayan Merinos Voleybol takımı ilk devreyi 8-5 üstün tamamladı. Bolu’nun Sultanları geriden gelerek tie break setini 15-13 kazandı ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibimiz ligin ikinci haftasında da galip gelerek Sigorta Shop TVF Kadınlar 1.Lig’inde ikide iki yapmış oldu. Temsilcimiz ligin 3.haftasında Sakarya Voleybol’a konuk olacak. Mücadele 25 Ekim Pazar günü oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 17:05