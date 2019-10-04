Bolu’nun tek süper lig temsilcisinden Özcan’a ziyaret

Haber: Volkan Yılmaz

Belediye Başkanı Tanju Özcan, gerçekleşen kabulde, antrenör Nihal Tanrıkulu, idareci Çilem Taşkın ve sporcular Sabri Gülenç ve Zafer Sak ile sohbet ederek, takımın hakkında bilgiler aldı.

“Bolu’yu süper ligde temsil eden tek takımız”

Tüm spor branşlarında Bolu’yu Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olduklarını ifade eden takım antrenörü Nihal Tanrıkulu, bunu Bolu’da birçok kişinin bilmediğin belirterek, Boluluların kendilerine destek olmasını beklediğini söyledi. Tanrıkulu, sporcuların birçoğunun özel sektörde çalıştığı için ziyarette bulunamadığından da bahsederek, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı antrenmanı izlemeye davet etti.

Başkan Özcan heyeti tebrik etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Gençlik Merkezi Spor Kulübü’nü elde ettiği başarısından dolayı kutladı ve en kısa zamanda antrenmanlarını ziyaret edeceğini söyledi. Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini anlatan Özcan, Gençlik Merkezi Spor Kulübü’ne de imkanlar dâhilinde desteğe hazır olduklarını söyledi.