Haber: Esra Öztürk

Zonguldak’ta 3 gün boyunca süren müsabakalarda grubunda 5 takımla mücadele eden Belediyespor U16 Erkek ve U16 Kız Hokey takımları namağlup şampiyon oldu ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Müsabakalar sonrası konuşan Şube Başkanı Haluk Yerlikaya ’’ Tamamı Bolunun çocuklarından oluşan kız ve erkek takımlarımız bizler için kulübümüz için geleceğimizin teminatı sporcularımız. Onlarla gurur duyuyoruz. Günlük hedefler ile ilerlemiyoruz. 3 senelik bir planlamanın parçası olarak sporcularımızın bu planlamanın sonunda Kız ve Erkek A takımlarımızda yer alabilecek performansta olduklarını görmek mutluluk verici. İleride Milli takımlarda bizleri temsil edebilecek olma ihtimalleri heyecan verici ve bu heyecan bizi işimizi yapma konusunda kamçılıyor. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi emeklerinden ve başarılarından dolayı kutluyorum. Bu yolda sporcularımıza destek olan ailelerine de teşekkür etmeyi unutmamak gerek bu işin en önemli parçası aileler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi. Hokey Şube Başkanı Haluk Yerlikaya ‘’ Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz ile sürekli istişare halindeyiz. Onun tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bolu’yu çok seven bir belediye başkanımız var. Ayrıca Kulüp Başkanımız Engin Alemdar Bolu’nun Spor Kenti olma adına doğru projeler geliştirilmesini sağlayarak Bolunun çocuğunun, halkının bir bütün olarak sporun içerisinde olması adına çabası yadsınamaz bir gerçek ’’ şeklinde konuştu.