2015 Nisan ayında kurulan Boss Yüzme Spor Kulübü katıldıkları ilk il dışı müsabakalarında büyük bir başarı elde ederek Bolu’nun yüzmede gururu oldular. Kulüp Başkanı ve Baş Antrenörü Çiğdem Becikoğlu takım ruhu,çalışma azmi ve inancı ile daha nice başarılara imza atacağını gösterdi. Yarışmalara Boss Yüzme Spor Kulübünden 7 sporcu ile katılıp 5 sporcu kürsü yapmıştır.2 sporcumuz ise yine Bolu ilimize puan kazandırdı.
Tuana Çelik 1 Altın 2 Gümüş 1 Bronz Madalya
Bahadır Oruçoğlu 2 Bronz Madalya
Ahmet Alp Yücedağ 1 Gümüş Madalya
Nisanur Yegül 1 Bronz Madalya
Duru Özfidan 2 Gümüş Madalya
Nehir Yade Karaduman ve Aybüke Ela Çobanoğlu
Becikoğlu, “Bolu İl Karması olarak bütün sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. 11-12 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan yarı final başarılarımızın devamını diliyorum” dedi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!