Haber: Kasım ŞAHİN

2015 Nisan ayında kurulan Boss Yüzme Spor Kulübü katıldıkları ilk il dışı müsabakalarında büyük bir başarı elde ederek Bolu’nun yüzmede gururu oldular. Kulüp Başkanı ve Baş Antrenörü Çiğdem Becikoğlu takım ruhu,çalışma azmi ve inancı ile daha nice başarılara imza atacağını gösterdi. Yarışmalara Boss Yüzme Spor Kulübünden 7 sporcu ile katılıp 5 sporcu kürsü yapmıştır.2 sporcumuz ise yine Bolu ilimize puan kazandırdı.







Tuana Çelik 1 Altın 2 Gümüş 1 Bronz Madalya





Bahadır Oruçoğlu 2 Bronz Madalya





Ahmet Alp Yücedağ 1 Gümüş Madalya





Nisanur Yegül 1 Bronz Madalya





Duru Özfidan 2 Gümüş Madalya





Nehir Yade Karaduman ve Aybüke Ela Çobanoğlu







Becikoğlu, “Bolu İl Karması olarak bütün sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. 11-12 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan yarı final başarılarımızın devamını diliyorum” dedi.



