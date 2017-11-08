Haber: Semih Baykal

İlimiz spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Makedonya’nın Üsküp kentinde 11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olan XIII. Nemo Cup Yüzme Müsabakalarına Boss Spor Kulübü sporcusu Deniz Alagöz’den sonra Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Kıvanç Ermiş 13 yaş erkekler kategorisinde ülkemizi ve Bolu’yu temsil edecek. 07-08 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Yurt Dışı Seçme Müsabakasında 100m ve 200m Sırtüstünde elde ettiği birinciliklerle XIII. Nemo Cup Yüzme şampiyonasına katılmayı hak kazanan Kıvanç Ermiş, ülkemizi ve ilimizi 50, 100m ve 200m Sırtüstünde yarışacak.