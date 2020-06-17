Bolupor 15 günde 4 maça çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yeniden TFF 1. Lig’e dönüş sürecindeki ilk 4 haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Boluspor, 15 günlük süreçte 4 maça çıkacak.

Bolupor 15 günde 4 maça çıkacak

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu ekibinin ligde kalma yolundaki son virajı 21 Haziran Pazar günü başlayacak. Saat 20.00’deki randevuda Boluspor, Altınorduspor’u konuk edecek. Akabinde 30’uncu hafta mücadelesinde kırmızı-beyazlılar, 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’de Ekol Göz Menemespor’a konuk olacak. Ligin 31’inci hafta mücadelelerinde ise maçlar hafta içi oynanacak. Boluspor da, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30’da lider Hatayspor’u Bolu Atatürk Stadyumu’nda ağırlayacak. Aynı haftada Boluspor’un rakibi bu kez 6 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30’daki rakibi deplasmanda Fatih Karagümrükspor olacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligde Boluspor, 97 gün sonra sahaya çıkacak.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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