Bolupor 15 günde 4 maça çıkacak

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu ekibinin ligde kalma yolundaki son virajı 21 Haziran Pazar günü başlayacak. Saat 20.00’deki randevuda Boluspor, Altınorduspor’u konuk edecek. Akabinde 30’uncu hafta mücadelesinde kırmızı-beyazlılar, 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’de Ekol Göz Menemespor’a konuk olacak. Ligin 31’inci hafta mücadelelerinde ise maçlar hafta içi oynanacak. Boluspor da, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30’da lider Hatayspor’u Bolu Atatürk Stadyumu’nda ağırlayacak. Aynı haftada Boluspor’un rakibi bu kez 6 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30’daki rakibi deplasmanda Fatih Karagümrükspor olacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligde Boluspor, 97 gün sonra sahaya çıkacak.