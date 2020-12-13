Boluspor 0 - Bandırmaspor: 1

Maçtan dakikalar
4’üncü dakikada, Boluspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih’in sert şutunu Zülküf kurtardı.
51’inci dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Tugay Kaçar’ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
81’inci dakikada, ceza sahası içine gönderilen hava topuna yükselen kaleci Mosquera’nın Pote’ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
83’üncü dakikada, penaltıyı kullanan Selçuk Alibaz topu ağlara gönderdi. 0-1
Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Turgut Doman xx, Cemal Alpay xx, Ali Tuna xx
Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Fethi Özer xx (Muhammed Bayır dk. 27 xx), Ali Keten xx, Aykut Demir xx, Tugay Kaçar xx, Burak Asan xx (Alican Özfesli dk. 68 xx), Melih Okutan xx, Bekir Yılmaz xx (Hamza Gür dk. 85 ?), Abdullayev xx (Mihajlovic dk. 85 ?), Mertan Caner Öztürk (Poepon dk. 68 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Abdurrahim Dursun xx, Onur Akbay xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Landel xx, Serna xx (Anıl Başaran dk. 59 xx), Selçuk Alibaz xxx (Gökay Güney dk. 88 ?), Pote xxx (Doğan Can Davas dk. 88 ?), Halilovic xx (Mahamadou Ba dk. 77 xx), Traore xx
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Ali Serçek, Mert Ali Atakulu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Selçuk Alibaz (dk. 83) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Aykut Demir, Bekir Yılmaz, Mosquera, Tugay Kaçar (Boluspor), Onur Akbay, Traore (Bandırmaspor)