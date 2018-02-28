Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Teknik Direktör Sait Fırtınalar önderliğinde ligde fırtına gibi esen kırmızı beyazlı ekip, deplasmanda Altınordu galibiyetiyle play off potası içerisine girdi ve Altınordu takımının bir üstüne çıkarak ligde 6’ncı sırasında yerini aldı.Boluspor Şubat ayı içersinde toplam 5 maç yaptı. Bu beş maçtan birini kaybetti, birini berabere bitirdi ve 3 maçını da, 3 ve üzeri gollerle kazanmayı başardı. Boluspor’un son 5 maçı ve skorları şöyle; Gaziantep FK 2-Boluspor 0, Boluspor 3-Manisaspor 0, Adana Demirspor 1-Boluspor 3, Boluspor 1-Erzurum BŞB 1 ve Altınordu 1-Boluspor 5.

BU SEZONUN EN FARKLI GALİBİYETİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da süper ligi hedefleyen Boluspor bu sezonun en farklı galibiyetini deplasmanda Altınordu takımını 1-5 yenerek elde etmiş oldu. Kırmızı beyazlı ekip bu yıl ki oynadığı maçlarda en farklı yenilgiyi de kendi sahasında ilk devre Balıkesir’e 2-4 yenilerek almış oldu.Boluspor ayrıca hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda Adana Demirspor’la oynadığı her iki maçı da 3-1 yenerek ligin en başarılı ve korkulu ekipleri arasında kendini gösterdi. Kırmızı beyazlı ekip sezonun ilk yarısında kendi sahasında Altınordu takımına 1-2 yenildikten sonra Pazartesi günü deplasmanda bu rakiple karşı karşıya geldi. Birçok Boluspor ile Altınordu taraftarı farklı bir şekilde Boluspor’un yenileneceğini beklerken, bu beklentiler kırmızı beyazlı ekibin yaptığı gol şovlarıyla herkesi hüsrana uğrattı.