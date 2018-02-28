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28 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Boluspor 1 ayda 10 puan kazandı

    Son haftalar Spor Toto 1. Liginde adından çok çok söz ettiren ve rakiplerine korkulu rüyalar gördüren Boluspor Şubat ayında oynadığı son 5 maçından 10 puan elde etti. Boluspor ligin birinci yarısında kendi sahasında 1-2yenildiği Altınordu’dan gol şov yaparak 1-5’le adeta deplasmanda intikamını aldı.

    28 Şubat 2018 Çarşamba 08:55
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    Boluspor 1 ayda 10 puan kazandı
     

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Teknik Direktör Sait Fırtınalar önderliğinde ligde fırtına gibi esen kırmızı beyazlı ekip, deplasmanda Altınordu galibiyetiyle play off potası içerisine girdi ve Altınordu takımının bir üstüne çıkarak ligde 6’ncı sırasında yerini aldı.Boluspor Şubat ayı içersinde toplam 5 maç yaptı. Bu beş maçtan birini kaybetti, birini berabere bitirdi ve 3 maçını da, 3 ve üzeri gollerle kazanmayı başardı. Boluspor’un son 5 maçı ve skorları şöyle; Gaziantep FK 2-Boluspor 0, Boluspor 3-Manisaspor 0, Adana Demirspor 1-Boluspor 3, Boluspor 1-Erzurum BŞB 1 ve Altınordu 1-Boluspor 5.

    BU SEZONUN EN FARKLI GALİBİYETİ

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da süper ligi hedefleyen Boluspor bu sezonun en farklı galibiyetini deplasmanda Altınordu takımını 1-5 yenerek elde etmiş oldu.  Kırmızı beyazlı ekip bu yıl ki oynadığı maçlarda en farklı yenilgiyi de kendi sahasında ilk devre Balıkesir’e 2-4 yenilerek almış oldu.Boluspor ayrıca hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda Adana Demirspor’la oynadığı her iki maçı da 3-1 yenerek ligin en başarılı ve korkulu ekipleri arasında kendini gösterdi. Kırmızı beyazlı ekip sezonun ilk yarısında kendi sahasında Altınordu takımına 1-2 yenildikten sonra Pazartesi günü deplasmanda bu rakiple karşı karşıya geldi. Birçok Boluspor ile Altınordu taraftarı farklı bir şekilde Boluspor’un yenileneceğini beklerken, bu beklentiler kırmızı beyazlı ekibin yaptığı gol şovlarıyla herkesi hüsrana uğrattı.

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