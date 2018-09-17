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Spor toto 1.ligin 5.haftasında Boluspor sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Altay 10 kişi tamamlarken, iki takımda gol yollarında etkisiz kaldı ve mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçtan Dakikalar 22’inci dakikada, Adnan Aganovic’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan tek hamlede tutmayı başardı. 29’uncu dakikada, Boluspor’lu kaleci Gökhan’ın topu oyuna sokmasını engelleyen Gençer, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 50’inci dakikada, Kappel’in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı. 63’üncü dakikada, Özgürcan Özcan’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci topu güçlükle kornere çeldi. 69’uncu dakikada, ceza sahası içinde havalanan topa voleyle vuran Ümit Kurt’un şutunu kaleci uzaklaştırdı. 73’üncü dakikada, Akabueze’nin ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Özgürcan Özcan’ın şutu direkten geri döndü. 77’inci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde bomboş kalan Ivanov’un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 87'inci dakikada, Uğur'un ortasında Guido'nun kafa şutu az farkla dışarı çıktı. 88'inci dakikada, savunma arkasına sarkan Kappel'in kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda topa son anda dokunan İshak, topu kornere gönderdi. Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Serdar Diyadin xx, Murat Ergin Gözütok Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Uğur Akdemir xx, Diarra xx, Ümit Kurt xxx, Ufuk Budak xx, İshak Çakmak xx, Guido Koçer xxx, Akabueze xx (Franck Etoundi dk.78 xx), Umut Gündoğan xx (Sebaihi dk. 46 xx), Mustafa Durak xx (Melih Okutan dk. 65 xx), Özgür Can Özcan xx Yedekler: Gökhan Köstereli, Melih Okutan, Sebaihi, Etoundi, Daniel Dimov, Burak Asan, Hayrullah Bilazer Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Altay: Emre Koyuncu xx, Yasin Palaz xx, İbrahim Öztürk xx, Gençer Cansev xx, Özgür Özkaya xx, Pedro Eugenio xx, Metin Yüksel xx, Adnan Aganovic xx (Ivanov xx dk. 32), Ferhat Çulcuoğlu xx (Tevfik Altındağ dk. 64 xx), Leandro Kappel xx, Paixao xx (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 83 x) Yedekler: Egemen Gençalp, Hüsamettin Yener, Murat Uluç, Ivanov, Tevfik Altındağ, İbrahim Akın, Atakan Rıdvan Çankaya Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcu Goller: Sarı Kart: (Akabueze dk. 14) (İshak Çakmak dk. 35) (Boluspor) ( Gençer Cansev dk.15) (Yasin Palaz dk. 62) (Altay) Kırmızı Kart: (Gençer Cansev dk. 29) (Altay) (FC

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