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20 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Boluspor 11 transferle sezonu kapatacak

    Boluspor kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, transfer sezonunu 11 oyuncuyla tamamlayacaklarını söyledi.

    20 Haziran 2018 Çarşamba 11:57
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    Boluspor 11 transferle sezonu kapatacak


    Haber: Semih Baykal

    Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı,transferlerle ilgili şunları söyledi; “Daha önce Türkiye’de Eskişehirspor’da, Süper Lig’de Kayserispor’da top koşturmuş gurbetçi bir arkadaşımız. Kendisiyle bugün 1 yıllık mukavele yapacağız. Stoper mevkiinde oynuyor. Gurbetçi oyuncular Türkiye’ye geldiğinde ilk zamanlarda biraz sıkıntı yaşıyor. Türkiye ile Almanya arasında kültür farkı oluyor. Burada kulüplerin de maalesef futbolcuların yaşantısında biraz sıkıntı yaşatıyor gurbetçilere. Biz iyi bir kulübüz. Her zaman şunu diyoruz, herkes Bolsupor’u seviyor. Bizim için itibar hep ön planda. Bugüne kadar da para kaybediyoruz ama itibarımızı kaybetmek istemiyoruz. Şu anda da bu ligde transferde Boluspor iyi gidiyor. Herkes Boluspor’a gelmeden önce UEFA’ya, FIFA’ya, takım arkadaşlarına soruyor. Berkay da sormuştur. O da Ertuğrul Sağlam’a sormuş. Ben de Ertuğrul Sağlam’a sordum Berkay’ı. Bizim için uygun bir futbolcu. İnşallah 1 sene olmaz, Süper Lig’de de olabilir. Bu transfer Bolu’muza hayırlı olsun” şeklinde konuştu. İkinci transferimiz geçen sene Manisaspor’da top koşturan Billal Seabihi. Bu futbolcu kardeşimiz geçen sene bildiğimiz, inandığımız ve en başta Sait hocanın öğrencisi. Sebaihi’nin transferi olsun, diğer oyuncuların transferleri olsun, bu transferlere Sait hocamızla beraber almış olduğumuz kararla devam ediyoruz. Billal Sebaihi ile 2 yıllık mukavele yaptık. Billal Sebaihi, geçtiğimiz senelerde Fransa’da top koşturmuş. İlerde geleceği olan bir futbolcu kardeşimiz. Bolu’nun futbol şehri olması, doğal güzellikleri, Bolu, futbol sevgisinden dolayı şehir takımı, futbol takımı. İnşallah Sebaihi de Bolu’da en iyi şekilde gücüne güç katacaktır. Kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

    TRANSFER YAPILACAK MEVKİLER BELLİ

    İmza töreninin ardından transfer çalışmaları ile ilgili de açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Şu anda dış transferden 4 futbolcu aldık. Bugün de 5’inci transferi yapacağız. Geriye 4 veya 5 transfer kalıyor. Bunu da herhalde sezon başlangıcı 2 Temmuz’a kadarda 3 topçu alıp, 2 tane bırakırız. Toplamda 5,6 transfer şu anda gerekiyor. Guido Koçer ile görüştük. Onun da büyük ihtimalle menajeri gelecek, bizde olacak. Bir sağbek bir santrafor, bir de stoper şu anda alacağımız mevkiiler. 3 tane daha genç futbolcu alacağız ve toplam 11 transfer ile işi bitireceğiz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulübü, Başkanı, Necip, Çarıkcı

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