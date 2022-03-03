Boluspor 2 haftadır düşüşte



Haber: Erdal Tanrıverdi

Kırmızı beyazlılar 2 devreye iyi başlamasına rağmen bu seriyi sürdüremedi ve son oynadığı 2 maçtan puan çıkartamazken rakip fileleride havalandıramadı. Ligde kalma hesapları yapan Denizlispor ve Tuzlaspor karşısında istediği sonuçları alamayan kırmızı beyazlılar Play-Offumutlarınıda iyice azalttı.

Yaptığı çıkış ile fikstür avantajınıda elinde bulunduran ekibimiz kaybettiği son iki maçla önemli puanları kazanamayarak umutlarını gelecek haftalara bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2022, 15:44