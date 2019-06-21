Boluspor 2.6 Milyon TL Kazanacak

Haber: Esra Öztürk

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Bursaspor'un milli sol beki Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. TRT Spor'un izleyicilerine son dakika bilgisi olarak verdiği habere göre Siyah Beyazlılar, 13 milyon TL karşılığında transferi bitirdi. 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan yıllık 450 bin Euro kazanacak. 2018-19 sezonu yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılsa da 265 bin euro karşılığında Bursaspor’a transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalayan Umut, Süper Lig kariyerindeki ilk sezonunda 27 lig maçına çıktı ve 2 gole imza attı. Boluspor bu transferden 2 milyon 600 bin TL'yi kasasına koyacak. Bursaspor'dan 1 milyon 250 bin TL'de alacağı bulunan ekibimizin bu transferden kasamıza girecek para 3 milyon 850 bin TL olacak.