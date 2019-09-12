Boluspor 27 Oyuncuyu Bildirdi

Haber: Aysun Beykoz

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla tff.org'da yayınlandı. Boluspor’un 27 kişilik A takım oyuncu listesinde şu isimler yer alıyor: Rydell Romano Poepon, Ahmet Onur Doğukut, Mustafa Durak, Fethi Özer, Yavuz Aygün, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Mustafa Sami Can Keskin, Ozan Evrim Özenç, Hakan Canbazoğlu, Ümit Kurt, İsmail Konuk, Hakan Arslan, Yusuf Mert Tunç, Muenfuh Seth Sincere, Mustafa Batuhan Altıntaş, Muhammed Şura Çetin, Mutlu Güler, Umut Gündoğan, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Burak Bekaroğlu, Erkan Süer, Melih Okutan, Hayrullah Bilazer, Sandro Ferreıra Andre Nascımento (Dodo), Alımardon Shukurov.