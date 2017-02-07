Haber: Erdal Tanrıverdi

Futbolda devre arası transfer dönemi 4 Ocak’ta başlayıp, 31 Ocak tarihinde sona erdi. Bu transfer döneminde 3 büyüklerden Beşiktaş 4, Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 transfer yaparak toplamda 7 transfer yaptı. TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ise 9 transfer yaparak bu 3 büyük takımı geride bıraktı. Boluspor, TFF 1. Lig’de 9 yeni transfer yaparak transferin hızlı takımlarından oldu. Boluspor devre arası transfer döneminde 2 yabancı, 7 yerli olmak üzere toplam 9 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladı. 10 futbolcuyla da yollarını ayırdı. TFF 1. Lig’de diğer takımlardan Samsunspor 13, Göztepe 4, Evkur Yeni Malatyaspor 5, Sivasspor 5, Giresunspor 4, Ümraniyespor 4, Adana Demirspor 5, Şanlıurfaspor 5, Büyükşehir Gaziantepspor 13, Altınordu 4, elazığspor 8, Bandırmaspor 5 ve Manisaspor 11 transfer yaptı. Eskişehirspor, Denizlispor, Balıkesirspor ve Mersin İdmanyurdu ise bu transfer döneminde transfer yapmadılar.