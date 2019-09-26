Boluspor 3, İstanbulspor 1 kez kazandı

Haber: Birol Ertunç

TFF 1.Ligin 6.haftasında Boluspor sahasında İstanbulspor’u konuk edecek. Geride kalan 5 haftada yalnızca 2 puan alarak 16.sırada bulunan kırmızı beyazlılar 1-1’lik skorla sonuçlanan Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşması öncesi teknik direktör değişikliğine gitmişti. Yeni teknik direktör Osman Özköylü ile birlikte çıkışa geçmek isteyen Boluspor’da tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Konuk ekip İstanbulspor ise geride kalan 5 maçta 1 galibiyet 3 beraberlikle 6 puan topladı ve 12.sırada yer aldı. İki ekip daha önce ise 4 maçta karşı karşıya geldi. 2017-2018 sezonunda oynanan karşılaşmalarda iki takımda sahasında kazanan taraf oldu. 2018-2019 sezonunda ise Boluspor iki maçtan da galip ayrılarak rakibine büyük bir üstünlük sağladı. 4 karşılaşmada Boluspor 8 gol kaydederken, İstanbulspor ise 4 gol buldu.