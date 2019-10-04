Boluspor 3 Puan İçin Sahada

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir giriş yapan, kupadan süpriz bir şekilde elenen Boluspor ile Balıkesirspor bugün saat 19.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda 7.hafta maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele sonrası lige milli maç arası verilecek. Boluspor milli maç arasına mutlu girmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Boluspor 11 aydır deplasmanda kazanamıyor. Temsilcimiz bu kötü seriyi de bozmaya çalışacak. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün ilk galibiyetini almaya çalışacağı mücadeleye Balıkesirspor taraftarların diğer haftalara oranla daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Ligde ilk 6 haftada galibiyetle tanışamayan ve düşme potasında yer alan Boluspor bu mücadeleye çıkış maçı olarak bakıyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak hayata dönmenin planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da Gökhan Sazdağı ve Ozan Evrim Özenç’in durumları maç saatinde belli olacak. Bein Max 1’den naklen yayınlanacak olan Boluspor-İstanbulspor maçını Direnç Tosunoğlu yönetecek. Tosunoğlu’nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli (1. Yardımcı Hakem) ve Cemil Tunç (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.