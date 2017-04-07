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07 Nisan 2017 Cuma
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    • Boluspor 3G tadında: 1-0

    TFF 1.Lig 27.Hafta mücadelesi Boluspor-Göztepespor maçı Bolu Atatürk Stadyumu'ndan canlı anlatımla burada...

    07 Nisan 2017 Cuma 19:36
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    Boluspor 3G tadında: 1-0
    Foto galeriye git  Haber: Faruk Çidem

     Taraftarlar ve maça gelen görevliler Teknik Direktör Yılmaz Vural ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.Göztepe taraftarlarına hoşgeldiniz diyen Boluspor taraftarı "Arda ayağa" diye slogan attı. Tribünlerde özel pankartlar da yer aldı. Boluspor taraftarlarının en coşkulu olduğu maç olarak kayıtlara geçti bu mücadele. Boluspor son 3 haftada G ile başlayan 3 takımı dize getirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar

    Boluspor: Melih, Alim, Özgür, Poepon, Ramazan, Furkan, Musa Sinan (73.dk.Akabueze), Andre Santos, Yusuf Emre, Jansen (65.dk.Guido), Cengiz Umut

    Göztepe: Günay, Leo, Jahoviç, Gosso, Tanju, Murat (78.dk.Soner), Halil, Canberk, Gençer, Tayfur, Emre (39.dk.Kobakhıdze)

    Sarı Kart: 63.dk.Özgür, 65.dk.Musa (Boluspor)

    Gol: 90.dk.Akabueze (Boluspor)

    Maçtan Dakikalar

    5.dakika: Poepon Gosso'dan güzel hareketlerle sıyrıldı, vuruşunda Günay ayaklarıyla topu çıkardı, Santos boş durumda auta attı.

    19.dakika: Jansen sağ kanattan ortaladı Poepon zor pozisyonda kafayı vurdu, Günay zor da olsa çıkardı.

    23.dakika: Cezasahası içinde sol çaprazdan plase yapan Musa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

    32.dakika: Musa'nın ortasına Santos kafayı vurdu, top farklı şekilde yandan auta gitti.

    44.dakika: Gosso cezasahası dışından çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti. Aynı dakikada Jansen çaprazdan vurdu, kaleci Günay yine kurtardı.

    45.dakika: Sağ taraftan yapılan ortaya Özgür yükseldi, top üstten auta gitti. İlk yarı golsüz tamamlandı.

    90.dakika (GOOLL): Akabueze önünde kalan topa çok iyi vurdu ve Boluspor'a galibiyeti getirdi: 1-0

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Lig, 27.Hafta, Mücadelesi, Boluspor-Göztepespor

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