Haber: Esra ÖZTÜRK
Kırmızı-beyazlı temsilcimiz Boluspor resmi maçlarda 10 Aralık’tan bu yana galibiyete hasret. Ligde 3 maçtır kazanamayan Boluspor, kupada da 3 maçtır kazanamıyor. Son galibiyetini ligde Adana Demirspor maçında 2-1 ile deplasmanda alan temsilcimizin o gün bugündür ne ligde ne de kupada yüzü gülmedi. İşte Boluspor’un son 6 resmi maçtaki ilginç ve düşündürücü istatistiği:
17 Aralık Şanlıurfaspor 4 – Boluspor 0
20 Aralık Boluspor 1 – Beşiktaş 1
24 Aralık Boluspor 1 – Y.Malatyaspor 5
27 Aralık Beşiktaş 2 – Boluspor 0
14 Ocak Manisaspor 2 – Boluspor 2
17 Ocak Boluspor 0 – Kayserispor 0
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