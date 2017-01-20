Haber: Esra ÖZTÜRK

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz Boluspor resmi maçlarda 10 Aralık’tan bu yana galibiyete hasret. Ligde 3 maçtır kazanamayan Boluspor, kupada da 3 maçtır kazanamıyor. Son galibiyetini ligde Adana Demirspor maçında 2-1 ile deplasmanda alan temsilcimizin o gün bugündür ne ligde ne de kupada yüzü gülmedi. İşte Boluspor’un son 6 resmi maçtaki ilginç ve düşündürücü istatistiği:

17 Aralık Şanlıurfaspor 4 – Boluspor 0

20 Aralık Boluspor 1 – Beşiktaş 1

24 Aralık Boluspor 1 – Y.Malatyaspor 5

27 Aralık Beşiktaş 2 – Boluspor 0

14 Ocak Manisaspor 2 – Boluspor 2

17 Ocak Boluspor 0 – Kayserispor 0



