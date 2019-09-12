Boluspor 4.Sırada

Haber: Birol Ertunç

Digilup verilerine göre sosyal medyada en çok konuşulan takım Bursaspor oldu. Süper Lig’e veda ederek TFF 1.Lige yükseldiğinden bu yana yüksek taraftar potansiyeliyle, sosyal medyada her zaman en çok konuşulan takımlardan olan Bursaspor, 44 Bin 381 sosyal medya yansımasına konu oldu ve zirvede yer aldı. Galatasaray’a transfer olan oyuncusu Taylan Antalya’lı ile gündeme gelen Erzurumspor ise sosyal medyada en çok konuşulan TFF 1.Lig ekipleri arasında yer aldı. Dadaşlar, 9 Bin 378 yansımada konuşuldu. B.B. Erzurumspor 8 Bin 892 paylaşıma yansıyarak en çok konuşulan ikinci takım oldu. Dadaşlar’da haftanın konusu Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı’ydı. Ümit Özat’la yolları ayırarak Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Uğur Tütüneker’i teknik direktörlüğe getiren Adana Demirspor ise 8 Bin 120 paylaşıma konu olarak en çok konuşulan üçüncü ekip oldu.

Kırmızı-Beyazlılar Çıkışta

TFF 1.Lig ekipleri içinde, geçen haftaya göre sosyal medya konuşulmasında çıkışa geçen takımlar; Boluspor, Altınordu ve Ümraniyespor olurken, Eskişehirspor ve İstanbulspor düşüşe geçen takımlar oldu. Osmanlıspor ve Balıkesirspor ise bu hafta listede yer almadı.