Boluspor 5 Eksikle Çıktı

Haber: N.Halid Altundal
Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre;
Umut Gündoğan: Keçiörengücü maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Umut Gündoğan'ın bu maç ile birlikte cezası sona erdi.
Cumali Bişi: Adanaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Cezasını Bursaspor maçı ile çekti.
Gökhan Sazdağı: Sakatlığı devam eden Gökhan Sazdağı, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Milli maç arası sonrası tecrübeli ismin takıma dönmesi bekleniyor.
Hakan Arslan: Adanaspor maçında aldığı darbeden dolayı sağ alt bacak bölgesinde kas yırtığı oluşmuş olup, futbolcunun tedavisine devam ediliyor. Bu ismin de milli maç arası sonrası takıma dönmesi bekleniyor.
Sincere Seth: Futbolcu, Afrika Uluslar Kupası için Nijerya U23 Milli Takım kampına davet edildiği için takımdan ayrı kaldı.