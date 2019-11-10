Boluspor 5 Eksikle Çıktı

Bursaspor maç kadrosunda bulunmayan Umut Gündoğan, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Hakan Arslan ve Sincere Seth hakkında Boluspor Kulübünden bilgilendirme geldi.

Boluspor 5 Eksikle Çıktı

Haber: N.Halid Altundal

Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre;

Umut Gündoğan: Keçiörengücü maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Umut Gündoğan'ın bu maç ile birlikte cezası sona erdi.

Cumali Bişi: Adanaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Cezasını Bursaspor maçı ile çekti.

Gökhan Sazdağı: Sakatlığı devam eden Gökhan Sazdağı, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Milli maç arası sonrası tecrübeli ismin takıma dönmesi bekleniyor.

Hakan Arslan: Adanaspor maçında aldığı darbeden dolayı sağ alt bacak bölgesinde kas yırtığı oluşmuş olup, futbolcunun tedavisine devam ediliyor. Bu ismin de milli maç arası sonrası takıma dönmesi bekleniyor.

Sincere Seth: Futbolcu, Afrika Uluslar Kupası için Nijerya U23 Milli Takım kampına davet edildiği için takımdan ayrı kaldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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