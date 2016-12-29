Haber : Erdal Tanrıverdi
İlk Başkan İsmail Özer…
Başkanlığını İsmail Özer'in yaptığı yönetim kurulunda, Asbaşkan Doğan İleri, Genel Sekreter Ayhan Tüzün, Muhasip Salih Ekşi, Veznedar Hulusi Kayaalp, Genel Kaptan Hulki Avlacıoğlu, üyeler Turgut Hitit, Mustafa Çizmecioğlu, Çetin Salur, Sabri Eratalar, Yaşar Eyüpoğlu, Kemal İnan ve Erol Mengenli idi.
Türkiye’nin en büyük 17.takımı Boluspor…
1959’da 8’li 2 grup halinde futbol dönemine giren 25 yaşındaki Türkiye, 1. Ligin’de, Boluspor 5. senesinde iken ligin 13. senesinde 1. Lige giriş yapmıştır. Geride kalan 10 yıl da tam 300 lig müsabakası oynamıştır. 95 galibiyet, 103 beraberlik, 102 mağlubiyet alırken 295 gol atmıştır. 36 gol yemiştir. 10 yılda toplam 293 puan alırken, 21 averaj sağlamıştır.
Boluspor’un Başarıları…
1969-70 Başbakanlık Kupası: Şampiyon
1980-81 Başbakanlık Kupası: Şampiyon
1969-70 Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası: Şampiyon
1973-74 Süper Lig: Üçüncü
1980-81 Türkiye Kupası: Finalist
1969-70 1. Lig: Şampiyon
2006-07 2. Lig: Şampiyon
2004-05 3. Lig: Şampiyon
2011-12 Türkiye Kupası: Çeyrek Final
Boluspor’un 51 senede en golcü ismi Japon Rıdvan oldu.
Uzun yıllar Boluspor formasını giyen ve takım kaptanlığı yapan Japon Rıdvan lakaplı Rıdvan Ertan Kırmızı Beyazlı formasıyla 51 senede en fazla maça çıkan adam oldu.51 senede Rıdvan Ertan 357 maça çıkarak 56 golle unutulmaz Boluspor’lular arasına girdi.
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