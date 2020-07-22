Boluspor 6 kırmızı, 84 sarı kart gördü

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Ligde bu sezon hakemler ceplerinden bin 549 sarı,93 kez de kırmızı kart çıkardı. TFF tarafından açıklanan Kulüplerin gördüğü Kart sayıları istatistiklerine göre, Boluspor futbol ekibi 2019 – 2020 sezonunda 84 sarı ve 6 kırmızı kart gördü. Toplamda, Mavi beyazlı ekibin gördüğü sarı kart sayısı yüzde 5,42, kırmızı kart sayısı ise yüzde 4,30’luk pay edindi.

ALTINORDU EN CENTİLMEN TAKIM

TFF 1’inci ligde 2019 – 2020 sezonunda en fazla sarı kart gören kulüp 98 kartla Osmanlıspor, en az sarı kart gören ekip 66 kartla Altınordu oldu. Ligde en hırçın takım 12 kırmızı kartla Adanaspor olarak belirlenirken, Altınordu ligde kırmızı karta muhatap olmayan tek ve en centilmen takım olarak kaydedildi.

KULÜPLER SARI KART DAĞILIMI

TFF 1. Lig kart istatistiklerine göre, 2019 – 2020 sezonunda Adana Demirspor 87, Adanaspor 96, Akhisarspor 84, Altay 87, Altınordu 66, Boluspor 84, Bursaspor 90, Erzurumspor 84, Ümraniyespor 90, Menemenspor 97, Balıkesirspor 95, Eskişehirspor 78, Fatih Karagümrük 96, Giresunspor 94, Hatayspor 83, İstanbulspor 67, Keçiörengücü 73, Osmanlıspor ise 98 sarı kart gördü.

KULÜPLER KIRMIZI KART DAĞILIMI

TFF 1. Lig kart istatistiklerine göre, 2019 – 2020 sezonunda Adana Demirspor 5, Adanaspor 12, Akhisarspor 5, Altay 5, Altınordu 0, Boluspor 6, Bursaspor 8, Erzurumspor 4, Ümraniyespor 7, Menemenspor 2, Balıkesirspor 5, Eskişehirspor 3, Fatih Karagümrük 5, Giresunspor 8, Hatayspor 2, İstanbulspor 7, Keçiörengücü 3, Osmanlıspor 6 kırmızı kart gördü.