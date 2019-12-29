Boluspor'a 20'lik Forvet

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig’in yarısında istenileni veremeyen ve gol yollarında etkisiz kalan Boluspor, ara transfer döneminin açılmasını beklemeden oyuncular ile anlaşmaya başladı. Kırmızı beyazlılar, Çekya takımlarından SK Dynamo Ceke Budejovice forması giyen Dzon Delarge ve Slovakya takımlarından Spartak Trnava forması giyen Emir Halilovic’in ardından Norveç Ligi takımlarından Haugesund forması giyen 20 yaşındaki forvet İbrahima Kone ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Mali U23 takımında da forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu 2019 yılında Haugesund ve milli forma ile çıktığı 26 maçta 7 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi. 1196 dakika sahada kalma başarısı gösteren Kone, Haugesund forması ile UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta forma giyip 1 gol kaydetti. Boluspor’un yeni transferi İbrahima Kone’nin 3 Ocak’ta başlayacak olan Antalya/Belek kampına katılması bekleniyor.