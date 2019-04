Boluspor'a başkan adayı olacak mı?

Haber: Esra Öztürk Boluspor’da başkanlık yapmanın kolay olmadığını, gelmiş geçmiş tüm başkanlara her zaman yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, Boluspor’un her zaman ekonomik anlamda temkinli olmasının önemine değindi. KONGREDE ÇIKACAK SONUÇ BOLUSPOR’UN MENFAATİNE OLACAKTIR Boluspor Kogremiz Mayıs’ta yapılacak Şu andaki başkanımızın bu süreçte açıklaması lazım, başka başkan adayları çıkarsa bilemiyorum aday var mı? Ben şahsen tahmin etmiyorum. Şayet mevcut başkan veya çıkacak başkan adayları öncelikle yapmaları gereken bazı çalışmalar var. Ekonomik yönden imkanları sağlayabilirler ama transfer çok önemli. Bence çok fazla futbolcu almaktan ziyade iyi seçici olarak, transferlerde takımlarında başarılı olmuş sporcular, 3-4 tane alındığı takdirde ve onların yanına da gençlerimizi serpiştirerek akılcı bir yol izlenir diye düşünüyorum. Bu oyuncuların altyapıdan yetişen gençlerle kaynaştırılması Boluspor’un menfaatine olacaktır diye düşünenlerdenim. Hem daha fazla randıman alırız, hem de daha az para harcamış oluruz. Hiç olmazsa fazla dinazor olmaz takımda. Bu da Boluspor’un başarı alması yolunda daha iyi olur. FAZLA FUTBOLCU TRANSFERİ YANLIŞ Her sene bakıyoruz, şampiyonluğa oynar gibi başlıyoruz, sonra hüsran yaşıyoruz. Sebebinin fazla futbolcu alarak, her sene takımı yeniden kurmaya çalışmak, sonucunda da alınan genelde de takımlarında oynamamış, hazır olmayan oyuncuların Boluspor’a alınması nedeniyle hüsranı yaşıyoruz. Takım içindeki kopukluklar da bu transfer politikalarının yanlışlığından kaynaklanıyor. Fazla futbolcu transfer etmek illa ki başarı getirecek değildir. Az ve öz transfer yapılması, ancak iyice araştırılıp gerçekleştirilmesi daha fazla başarı getirir. FUTBOLCU ÖNCE İŞİNİ SEVECEK Futbolcu, öncelikle mesleğini sevecek, benimseyecek, sahada işinin, mesleğinin gereğini yapacak, takımına ve kulübüne aldığı paranın hakkını verecek. Önce para değil, mücadele edecek, parasını mutlaka zaten alır. Başarı bireysel de olmaz, takım halinde olur. Futbolcu bu bilinçle hareket edecek. Sonunda mutlaka en çok kazanan sporcu olacaktır, hem daha iyi transfer yapar, hem de daha iyi para kazanır. Bu ekip işidir, menajerlere kanmamalılar. Menajerler futbolcusunu satmak, pazarlamak ister. Bunun için çok dikkatli olunması lazım, acele etmeden, çok iyi inceleyerek, bu futbolcu ucuza geliyor diye yanlış yapılmamalı. Bilinmelidir ki hiçbir futbolcu kulüpte parasını bırakmaz. Çünkü TFF parayı alabiliyor. Bu tip oynamayan adamlar takımda huzursuzluklar yaratırlar. TRANSFERLERİ UCUZ OLUR SON DAKİKA YAPMAMALIYIZ Transferleri sezon öncesinde yapmamız lazım. Son dakikaya kadar transfer yapmadan ucuza alırım diye beklenildiğinde, her zaman işe yaramaz, problemli futbolcular size kalır. Boşa da para verilince bu da kulübe zarar verir. Dediğim gibi en fazla 3-4 tecrübeli futbolcu ve altyapıdan profesyonel yapılan gençlerle bence daha fazla muvaffak olunabilir. BAŞARIDA HOCANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK Başarıda hocaların da çok önemi var. Çünkü onları çalıştıran, toparlayan, müsabakalara hazırlayan ve futbolcularına sakatlık yaşatmayan sistemli bir hoca olmalı. Bir hoca alınırken onun CV’si iyi araştırılmalıdır. Kaç sakat vermiştir, nasıl bir ekibi var, idman mantığı nasıl? Bunlar önemli kriterlerdir. Yanlış metot uygulayan hocaların takımlarında sakatlıklar çok olur. Hoca sadece antrenman yaptıran değildir, futbolcusunun her daim yanında olan, arkasında duran ve ona sahip çıkarak karşılaşmalara her daim hazır tutan bir kişidir. Sık antrenör değişmesine de karşıyım. Hele devre arası yapılan değişiklikler fazla iyi gelmez. BOLUSPOR’U HERKES DESTEKLEMELİ 3 senedir Necip Bey Boluspor’u yönetiyor, Boluspor’u kötü bir duruma düşürmedi. Birinci derecede başarısız diyemeyiz. Borç yönünden bakarsak da, diğer kulüplerden daha iyi yönetiyor. Yönetim kurulu Boluspor’da aslında çok hazla, bence 15-20 kişi yeterlidir diye düşünüyorum. Bolu küçük bir şehir ve Boluspor Bolu’nun bir markası, ne olursa olsun bu markayı bizler sürekli desteklemeliyiz. Hangi yönetim gelirse gelsin bizler Boluspor’un yanında olmalıyız. Bolusporumuz, benim geçmişteki başkanlık dönemim dahil, belediyemizden başka desteğimiz yoktu. Boluspor’a hangi başkan gelirse gelsin belediyemizin desteği devam etmeli. Çünkü Boluspor’un buna ihtiyacı var. EKONOMİK İFLAS BOLUSPOR’U BİTİRİR Boluspor’un bu ekonomik sıkıntılı zamanda bu ligde kalması bile mucize. Üst lige çıkma uğruna ekonomik yönden iflas etmemiz lazım. Şayet bir alt lige düşersek, Boluspor ondan sonra bu lige bile çıkamayabilir. Bir takım ekonomik yönden değil de teknik yönden iflas ederse teknik ekibi değişirsin, transfer yaparsın düzeltme olanağın olur. Başkanlar ben parayı veriyorum diyor ama başkan değiştiğinde giden başkan parasını sonuçta alıyor. Populizm yapmadan, paranın ve kulübün ekonomik gücünü gözönünde bulundurarak Boluspor’a hizmet vermek önemli. Çok büyük borçlanarak, Boluspor’un kaldıramayacağı yükü kim sırtına yüklerse, Boluspor o zaman ekonomik açıdan batar ve bir daha ayağa kalkamaz. Bolu Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, siyasiler, işadamları herkes Boluspor’un yanında olmalı, takıma sahip çıkmalı. Boluspor Başkanı da, teknik heyetiyle, taraftarlarıyla, yönetimiyle, futbolcularıyla tüm şehir, camia bir bütünlük sağlamalı. Başarı bunun arkasından zaten gelir. BİR DAHA BAŞKAN ADAYI OLMAYACAĞIM Ben en son başkanlık dönemimden sonra bu görevi bir daha almamaya karar verdim. Ben bu görevde kendimi çok verdim, olmadı, olmamasının nedenlerini de bilemiyorum. Çünkü 7 maç kala 1’inci olan takımımız birden tökezlemeye başladı. Sebeplerini kesin bilemediğim için bir şey söylemem mümkün değil. Ancak ailem dahil benim başkan olmamı istemiyor. Çünkü sağlık olarak da kendimi çok yıpratmıştım. Boluspor’da başkanlık yapmak çok zor. Ben gelmiş geçmiş tüm başkanları kutluyorum. Ancak ben başkan olacakların bir büyüğü olarak, onlara iyi fikirler verdiğimi sanıyorum. Ben bugüne kadar tüm başkanların hepsine yardımcı oldum. Ben Boluspor için hep pozitif çalıştım, kimseyi kötülemem, bir kere o görevi alanı öncelikle kutlamak lazım. O görev çok önemli bir görev. O makama gelen bir kişinin başarısı için şahsen çaba sarf etmem gerekli diye düşünürüm. Neden? Boluspor’un başarılı olması için. Önemli olan Boluspor ve her şey Boluspor için.