Boluspor'a "Bir Kez Daha" Destek Sözü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Özcan, burada yaptığı açıklamada, “Ben Boluspor’a destek verirken, kulübün taraftarı, yöneticisi gibi hareket etmeye çalışıyorum. Hepimiz gövdemizi koyduk. İnşallah mali sorunları çözüp, takımı kurup, bu yıl başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta kendisini ziyaret eden Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Önceki gün gerçekleşen ziyarette Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a, Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz eşlik etti.

Abat: “Boluspor’u ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum”

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, ziyarette Boluspor’un tüm Bolu’nun ortak değeri olduğunu vurgulayarak, “Yaklaşık 2 hafta önce ben ve arkadaşlarım sizlerin de desteğiyle kulübümüzü daha iyi yerlere getirmek için kolları sıvadık. Ve seçildiğimiz ilk günün akşamından itibaren her ekip kendi görev dağılımına göre üzerine düşenin çok çok daha fazlasını yapmak için çaba sarf ediyor. Gerçekten müthiş bir sinerji var yönetim kurulunda.” dedi. Kulübün içinde bulunduğu mali durumu ve Başkan Özcan’ın desteğini özetleyen Abat, şunları söyledi: “Bu zorlu bir süreç, bunun farkındayız. Ama Allah’ın izniyle birlikte bu işi başarabileceğimize eminim. Bu yolda bize verdiğiniz her türlü maddi ve manevi desteklerden, sinerjimizi yükseltmek için yaptığınız fedakârlıklardan dolayı teşekkür ediyorum. Her ne kadar farklı siyasi görüşlerde olsak da Boluspor hepimizin değeri. Ben sizin belediye başkanlığı sıfatınızı da bir kenara bırakıp, ‘iyi bir Boluspor taraftarı’ olduğunuzu ve Boluspor’u ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Boluspor bizim ortak değerimiz. Beraber iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum.”

Özcan: “Kulübün taraftarı, yöneticisi gibi hareket ediyorum”

Sıkı bir Boluspor taraftarı olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Abat’ın ardından yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi. İlk olarak kırmızı-beyazlı kulübe gönülden bağlı olduğunu söyleyen Özcan, “Ben Boluspor’a destek verirken, kulübün taraftarı, yöneticisi gibi hareket etmeye çalışıyorum. Sayın başkanımızla her gün görüşüyoruz. Kongrede asla yalnız yürümeyeceksiniz, kulübün borcu hepimizin borcu demiştim. Sayın başkan kongreden sonra ne kadar samimi olduğumuzu görmüştür. Sayın başkan nereye derse, birlikte gidiyoruz. Kimi aramamı isterse, aramaya gayret ediyoruz. Güzel haberler de alıyoruz.” dedi.

“Kulübün istişareyle yönetildiğini ilk kez şahit oluyorum”

Ardından Boluspor’un uzun yıllardır istişare ile yönetilmediğini dile getiren Özcan, “Sayın başkan göreve gelmeden istişare ile yöneteceğine dair söz vermişti. Ben kendim de yöneticilik yaptım, ancak hiç güne kadar yöneticilerle paylaşılarak bir sürecin götürüldüğünü görmedim. Buna ilk kez şahit oluyorum. O nedenle Sayın Başkana bu konudaki tavrından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Bu yıl başarılı olacağımıza inanıyorum”

Bu yıl Boluspor’un başarılı olacağına inandığını da belirten Özcan, “Hepimiz gövdemizi koyduk. İnşallah mali sorunları çözüp, takımı kurup, bu yıl başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu arada eski kulüp başkanı Sayın Necip Çarıkçı kongrede söz vermişti. Herhalde o sözüne istinaden bağış makbuzunu kesip göndermişsinizdir” ifadelerini kullandı. Başkan Özcan daha sonra kulüp binası önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından tesislerden ayrıldı.