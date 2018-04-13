Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 31. haftasında Boluspor, deplasmandaAdanaspor’a konuk olacak. Mücadele 16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’da Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Boluspor ligin geri kalan 30 haftada topladığı 50 puanla 5. sırada yer alırken, Adanaspor ise ligde topladığı 40 puanla 11. sırada yer alıyor. Boluspor ligin 30. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk etti. Bolu’da oynanan mücadeleyi Boluspor, Melih Okutanın 76. ve 80. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 kazandı. ligin 30.haftasında Adanaspor ise Gaziantepspor ile karşılaştı. Adanaspor ise Gaziantepspor’uBahattin Köse, Tevfik Altındağ ve UcheKalu’nun golleriyle 3-0 kazandı. Spor Toto 1. Ligin 31. hafta fikstürü şu şekilde;

14 Nisan Cumartesi

13.00 Denizlispor- Çaykur Rizespor

15.00 Ümraniyespor- MKE Ankaragücü

15.00 Gazişehir Gaziantep- Altınordu

15 Nisan Pazar

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Adana Demirspor

13.00 Eskişehirspor- Samsunspor

15.30 GrandmedicalManisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

18.00 Akın Çorap Giresunspor- BalıkesirsporBaltok

16 Nisan Pazartesi

18.00 Adanaspor- Boluspor