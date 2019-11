Boluspor Adana’dan 1 puanla döndü

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor, TFF 1.ligin 10.haftasında deplasmanda Adanaspor’a konuk oldu. İki takımda gol yollarında etkisiz kalınca mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar aldığı bu beraberlikle puanını 9’a çıkardı.

Kırmızı beyazlılar mücadeleye; Hakan, Hayrullah, İsmail, Ümit, Hakan, Cumali, Dodo, Sami Can, Mustafa, Poepon on biri ile çıktı. Kırmızı beyazlıların yedek kulübesinde ise, Yavuz, Muhammed, Mustafa Eskihellaç, Shukurov, Batuhan, Mutlu, Burak yer aldı.

Adanaspor ise Boluspor karşısına, Karacic, Marvin, Veli, Özgür, Renan, Okan, Abdulkadir, Furkan, Ronei, Ahmet, Utku on biri ile çıktı.

Boluspor teknik direktörü Osman Özköylü, Adanaspor maçında ilk on birde zorunlu değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Bilal Kısa’nın yerine orta sahada Samican’a formayı verdi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol pozisyonlarına girmesine rağmen forvet oyuncularının etkisiz oyunu sonrası gol bulmakta zorlandı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlayan kırmızı beyazlılarda Samican’ın yerine Keçiörengücü karşılaşmasında son golü kaydeden Mustafa Eskihellaç oyuna dahil oldu. Sarı kartların havada uçuştuğu bu devrede de iki takım gol bulamadı ve mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Boluspor puanını 9’a çıkarmış oldu. Kırmızı beyazlılar ligin 11.haftasında sahasında Bursaspor’u konuk edecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2019, 18:57