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    • Boluspor Adana’dan üç puanla döndü

    Boluspor Adana’dan üç puanla döndü Spor Toto 1.ligin 6.haftasında Boluspor deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar Özgürcan Özcan ve Mustafa Durak’ın kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 16’ya çıkardı.

    22 Eylül 2018 Cumartesi 22:21
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    Boluspor Adana’dan üç puanla döndü
    HABER:Gökhan Aksoy
    Spor Toto 1.ligin 6.haftasında Boluspor, deplasmanda Adanaspor’un konuğu oldu. Kırmızı beyazlılar karşılamaya Gökhan, Uğur, Diarra, Ümit, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Guido, Mustafa ve Özgürcan Özcan 11 ile çıktı. Geçtiğimiz hafta sahasında Altay ile berabere kalarak 2 puan kaybeden Boluspor Adanaspor deplasmanına üç puan parolası ile çıktı. İlk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başlayan kırmızı beyazlılar 21.dakikada sakatlık şoku yaşadı. Sol adalesinden sakatlanan Guido Koçer yerini genç yıldız Melih Okutan’a bıraktı. İlk yarı sonunda soyunma odasına önde girmek isteyen Boluspor aradığı golü 39.dakikada buldu. Sağ kanatta topu kontrol eden Mustafa Durak’ın harika ortasında rakip savunmanın hatası sonucu topla buluşan golcü oyuncu Özgürcan Özcan harika bir vuruşla Adanaspor ağlarını havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Golden sonra oyunun kontrolünü elinde tutan kırmızı beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde giren taraf oldu. İkinci yarıya da etkili başlayan Boluspor oldu. Kırmızı beyazlılar karşılaşmanın 54.dakikasında ilk golün asistini yapan Mustafa Durak’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. 2 farklı öne geçtikten sonra geri çekilen Boluspor 66.dakikada Bumba’nın golüne engel olamasa da, mücadelenin geri kalanında kalesini gole kapattı ve sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 16’ya çıkardı ve lider Gençlerbiriği’ni takibini sürdürdü.

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