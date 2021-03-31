Boluspor, Adanaspor Rekabeti

Haber: Ceylan Beykoz

Turuncu-beyazlılar, 50 yıllık ezeli rekabette bugüne kadar rakibiyle Bolu’da oynadığı 27 resmi müsabakada sadece 4 kez mutlu sona ulaşırken, 6 beraberlik ve 17 de mağlubiyet aldı.

Taraflar, ilk kez 1971-72 sezonunda ‘1. Lig’de karşı karşıya geldi. Adana’daki mücadeleyi, Adanaspor 1-0’lık skorla kazandı. Sonrasında oynanan 55 karşılaşmada Adanaspor 13, Boluspor da 27 kez sahadan zaferle ayrılırken, taraflar 13 maçta da puanları paylaştı. Turuncu-beyazlılar, Bolu’daysa adeta galibiyete hasret kaldı. Son 50 yılda rakibiyle deplasmanda 27 kez karşı karşıya gelen Adana temsilcisi, sadece 4 galibiyet elde etti; 6 beraberlik ve 17’de mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında tarihi 5 Ocak Stadı’nda oynanan müsabakayı da Beypiliç Boluspor Gökhan, Hamza Gür ve Adanaspor’un kendi kalesine attığı gollerle, 3-2’lik skorla kazandı.