Haber: Erdal Tanrıverdi
Kısa bir süre önce yeni görevine başlayan Daş, Cuma günü Gabon’a gidip yaklaşık 1 ay sürecek Afrika Kupası maçlarında Boluspor’a futbolcu bakacak.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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