Boluspor Altay'ı tek golle geçti



Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde oynadığı erteleme maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini 3 maça çıkarma fırsatını kaçıran Altay bu kez de deplasmanda Beypiliç Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Bolu Atatürk Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi ekibin golü Gökhan Sazdağı'ndan geldi. Altay, Bu sonucun ardından 17 puanda kaldı. Ligde ikinci galibiyetini alan Beypiliç Boluspor ise puanını 10'a yükseltti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Abdullah Uğur Sarı

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Melih Okutan (Dk. 90+3 Burak Bekaroğlu), Bekir Yılmaz (Dk. 87 Mihajlovic), Poepon (Dk. 67 Abdullayev), Gökhan Sazdağı, Alican Özfesli (Dk. 67 Burak Asan), Ali Keten

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Regattin (Dk. 57 Putsila), Yılmaz Özeren (Dk. 58 Thiam), Ziya Alkurt, Paixao, Harun Alpsoy (Dk.81 Yekta Kurtuluş), Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Erhan Çelenk (Dk.81 Gnanduillet)

Gol: Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 16. Poepon, Dk. 85 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor), Dk. 31 Erhan Çelenk (Altay)

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 11:58