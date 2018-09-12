HABER:Esra Öztürk

Spor Toto 1. ligde ilk 4 haftayı kayıpsız geçen Boluspor 5. haftada ligin yeni ekiplerinden Altay ile Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. İki ekip tarihlerinde tam 50'inci kez karşı karşıya gelecekler. Samsunspor, Bursaspor, Adanaspor ve Adana Demirspor'dan sonra lig tarihinde en çok karşılaştığı 5'inci takım olan Altay ile 49 maçta rakibine üstünlüğü dikkat çekiyor. Bu maçların 17'sini Boluspor kazanırken, Altay 14 kez kırmızı beyazlı ekibimize karşı üstünlük kurabildi. 18 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Boluspor'un 60 golüne Altay 57 golle cevap verdi. Bolu'daki maçlarda ise Boluspor 14 mücadeleyi kazanmasını bildi. . 7 maçın berabere bittiği Bolu Atatürk Stadyumundaki karşılaşmalardan sadece 3'ünü Altay kazanarak evinin yolunu tuttu. Spor Toto 1. Ligde son maçı Boluspor 1-0'lık sonuçla 2010-2011 sezonunda kazanmıştı. 2008-2011 yıllarında 3 sezondur 1. ligde karşılaşan iki ekipten Boluspor oynanan iki maçı kazanırken, Altay 1 maçtan üstün ayrıldı. 3 maçta ise eşitlik bozulmadı.