Boluspor, Altınordu’ya bir puanı hediye etti

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Boluspor taraftarının tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu maçta sahasında Altınordu ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı beyazlı ekibimiz rakip kalede baskı kurmaya çalıştı. Maçın 36. dakikasında savunmadan ileri çıkan Hakan Bilgiç ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla topu filelere gönderdi ve Boluspor bu golle devreyi 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısı resmen penaltı şenliğine döndü. Hakemin 4 kez penaltı noktasını gösterdiği mücadelede kırmızı beyazlı ekibimiz 77. dakikada Balde ve 90'da Bregu ile toplam 2 penaltı vuruşundan sonuç alamadı. Konuk ekip Altınordu 84. Dakikada VAR kararı ile kazandığı penaltıyı Ahmet İlhan Özek’in şutunda gole çevirirken 1-1 eşitliği yakaladı. 90+4 bir penaltı daha kazanan konuk ekipte yine Ahmet’in kullandığı penaltıyı bu sefer kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Boluspor puanını 4’e yaparken, konuk ekip Altınordu ise puanını 2’ye çıkardı. Kırmızı beyazlılar ligin dördüncü haftasında deplasmanda Pendikspor’a konuk olacak. Maçtan dakikalar

3. dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında Furkan’ın ortasında savunma Balde’den önce araya girerek tehlikeyi önledi.

7. dakikada Boluspor savunmasının hatası sonrası toplu buluşan Ahmet Dere’nin şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Bilgiç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tugay Kaçar'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

76. dakikada ceza sahası içinde Landel'e yapılan faulde hakem Furkan Aksuoğlu penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada Balde'nin kullandığı penaltıda top üstten auta çıktı.

85. dakikada Ahmet İlhan Özek'in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1

90. dakikada Bregu'nun kullandığı penaltıda top kaleci Ali Emre Yanar'dan geri döndü.

90+3. dakikada ceza sahası içinde Şeref Özcan'a yapılan müdahalede hakem Furkan Aksuoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Ahmet İlhan Özek'in vuruşunda Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kurtardı.

Stad: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar, Gökhan Karadeniz, Landel, Melih Okutan (Bregu dk. 72), Balde, Furkan Demir (Burak Asan dk. 63)

Yedekler: Selmani, Gökhan Aslan, Arda Köksal, Erdem Can Polat, Ozan Papaker, Ensar Bilir, Ercan Yazıcı,

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Muzaffer Kocaer (Metehan Yılmaz dk. 66), Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Bertuğ Bayar dk. 81) Ali Dere (Yusuf Can Esendemir dk. 81), Safa Kınalı (Emir Can Gürlük dk. 81), Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Şeref Özcan dk. 58), Erdi Dikmen

Yedekler: Arif Şimşek, Emre Oymak, Alperen Selvi, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Goller: Hakan Bilgiç (dk. 35) (Boluspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 85 pen.) (Altınordu)

Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz (Boluspor), Rıdvan Koçak, Kubilay Aktaş (Altınordu)