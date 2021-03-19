Boluspor-Ankaraspor Rekabeti

Haber: Ceylan Beykoz
Boluspor Başkent ekibiyle ligde bugüne kadar yaptığı 9 maçtan 3 maçta galip gelirken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Boluspor'un toplam 12 golüne, Ankaraspor 16 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Bolu'da yapılan maçı Muhammed Gümüşkaya ve Muhammet Arslantaş’ın golleriyle Boluspor 2-0 kazanmıştı.
Boluspor 29 puan ile 12. Sırada yer alırken, Ankarasporda 16 puan ile son sırada bulunan Eskişehirspor’un üstünde 17. Sırada yer alıyor.
Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;
Ankaraspor-Boluspor
Boluspor 2-3 Ankaraspor
Ankaraspor 1-3 Boluspor
Boluspor 1-2 Ankaraspor
Ankaraspor 3-1 Boluspor
Boluspor 1-0 Ankaraspor
Ankaraspor 3-1 Boluspor
Ankaraspor 2-1 Boluspor
Boluspor 0-2 Ankaraspor
Boluspor 2-0 AnkarasporGüncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 14:05