Boluspor-Ankaraspor Rekabeti

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor Başkent ekibiyle ligde bugüne kadar yaptığı 9 maçtan 3 maçta galip gelirken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Boluspor'un toplam 12 golüne, Ankaraspor 16 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Bolu'da yapılan maçı Muhammed Gümüşkaya ve Muhammet Arslantaş’ın golleriyle Boluspor 2-0 kazanmıştı.

Boluspor 29 puan ile 12. Sırada yer alırken, Ankarasporda 16 puan ile son sırada bulunan Eskişehirspor’un üstünde 17. Sırada yer alıyor.

Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

Ankaraspor-Boluspor

Boluspor 2-3 Ankaraspor

Ankaraspor 1-3 Boluspor

Boluspor 1-2 Ankaraspor

Ankaraspor 3-1 Boluspor

Boluspor 1-0 Ankaraspor

Ankaraspor 3-1 Boluspor

Ankaraspor 2-1 Boluspor

Boluspor 0-2 Ankaraspor

Boluspor 2-0 Ankaraspor

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 14:05