Boluspor-Ankaraspor Rekabeti

Spor Toto 1. Lig 27. Hafta mücadelesinde, Boluspor ile Ankaraspor hafta sonunda Başkentte yapacakları mücadele ile ligde 10. kez birbirlerine rakip olacak.

Boluspor-Ankaraspor Rekabeti

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor Başkent ekibiyle ligde bugüne kadar yaptığı 9 maçtan 3 maçta galip gelirken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Boluspor'un toplam 12 golüne, Ankaraspor 16 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Bolu'da yapılan maçı Muhammed Gümüşkaya ve Muhammet Arslantaş’ın golleriyle Boluspor 2-0 kazanmıştı.

Boluspor 29 puan ile 12. Sırada yer alırken, Ankarasporda 16 puan ile son sırada bulunan Eskişehirspor’un üstünde 17. Sırada yer alıyor.

 Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

 Ankaraspor-Boluspor

 Boluspor 2-3 Ankaraspor

 Ankaraspor 1-3 Boluspor

 Boluspor 1-2 Ankaraspor

 Ankaraspor 3-1 Boluspor

 Boluspor 1-0 Ankaraspor

 Ankaraspor 3-1 Boluspor

 Ankaraspor 2-1 Boluspor

 Boluspor 0-2 Ankaraspor

 Boluspor 2-0 Ankaraspor

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 14:05
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