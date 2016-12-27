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27 Aralık 2016 Salı
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    • Boluspor Arena'da kayıp: 2-0

    Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4.Hafta mücadelesi Beşiktaş-Boluspor maçı Vodafone Arena'da oynandı.Kırmızı-beyazlılar maçtan 2-0 yenik ayrıldı.

    27 Aralık 2016 Salı 21:53
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    Boluspor Arena'da kayıp: 2-0
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    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Gruptan çıkma adına büyük önem taşıyan maç yağmur altında oynanıyor. Tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Bolusporlu taraftarlar kendilerine ayrılan yerde desteklerini sürdürürken tribüne Türk bayrağı astılar. Yılın son maçında gülen taraf Beşiktaş oldu: 2-0. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla 4 puanda kalırken 10 puan yapan Beşiktaş gruptan çıkmayı garantiledi.

    Stad: Vodafone Arena

    Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

    Beşiktaş: Tolga, Adriano (76.dk.Muhammed Enes), Olcay, Fatih, Ömer, Tolgay (81.dk.Eslem), Kerim Frei, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Talisca (60.dk.Aras)

    Boluspor: Soner, Arapi, Cumali, Tunahan (46.dk.Yusuf Emre), İsmail (77.dk.Furkan), Necati, Fatih Nurullah, Burak (46.dk.Özgür İleri), Ozan, Cengiz Umut, Özgür Özkaya

    Goller: 34.dk.Talisca, 72.dk.Ömer (Beşiktaş)

    Sarı Kartlar: 38.dk.Cengiz Umut (Boluspor), 53.dk.Talisca, 65.dk.Tolgay (Beşiktaş)

     

    Maçtan Dakikalar

    2.dk: Ömer'in pasında Kerim kaleci Sonerle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Soner başarılıydı.

    6.dk: Bu kez Ömer Soner'le karşı karşıya kaldı. Zayıf vuruşu yine Soner'de kaldı.

    14.dk: Talisca cezasahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruşu kullandı,top az farkla üstten auta gitti.

    16.dk. Adriona soldan kesti, Talisca kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

    17.dk: Adriano cezasahası dışından sert vurdu, top üstten auta gitti.

    21.dk.Ömer bir kez daha Gökhan'ın pasıyla Sonerle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

    27.dk. Soldan gelişen atakta Olcay ortaladı Talisca vurdu, Arapi son anda golü önleyen isim oldu.

    33.dk.Kerim Frei cezasahası dışından sert vurdu, Soner mükemmel bir kurtarışla topu kornere çeldi.

    34.dk (GOL): Olcay korneri kullandı. Talisca kafayı vurdu ve Beşiktaş'ın golünü attı: 1-0.

    40.dk: İsmail'in vuruşunda top yandan auta gitti.

    54.dk: Talisca'nın zayıf vuruşunda top Soner'de kaldı.

    76.dk.Yusuf Emre cezasahası dışından sert vurdu. Tolga topu güçlükle kornere çeldi.

    83.dk.Savunmanın hatasından yararlanan Yusuf Emre kaleci Tolga ile karşı karşı kaldı. Kötü vurunca top üstten auta gitti.

    87.dk.Aras frikik atışını kullandı Soner önce elinden kaçırdı, daha sonra topu kontrol etti. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı: 2-0.

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, D, Grubu

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