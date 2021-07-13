Boluspor Arnavut sol kanatla anlaştı

Haber: C. Kutay Aykan

Arnavutluk Ligi takımlarından KF Teuta takımının formasını giyen Dejvi Bregu, bu sezon 35 karşılaşmada forma giyerken attığı 13 gol ve yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da oynayabiliyor.

Boluspor Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz, son olarak KF Teuta forması giyen sol kanat oyuncusu Dejvi Bregu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Dejvi Bregu'u tanıyalım:

1995, Vlorë/Arnavutluk doğumlu olan Bregu, Flamurtari altyapısında futbola başladı. Daha sonra sırasıyla Luftëtari, Skënderbeu ve Teuta takımlarında oynayan Arnavut futbolcu, profesyonel kariyerinde 211 karşılaşmada görev yaptı.

Emin Bayram’la yeniden anlaştı

Kırmızı Beyazlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladığı Emin Bayram, bu sezon da Boluspor ile anlaştı. Boluspor Kulübü resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada “Kulübümüz, Emin Bayram ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.”

Emin Bayram'ı tanıyalım:

2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi. Bayram, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında Boluspor forması ile 10 karşılaşmada görev yaptı.