Haber: Semih Baykal

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının ardından tam tamına 79 yıl geçmiş. Ulu önderimizin aramızdan ayrılışın 79.yılında Boluspor takımı antrenmanda Atatürk posteri ile saygı ile andılar. Boluspor Kulübü ise resmi sitesinde Atayı anma mesajı yayınladı. Boluspor Kulübünün yayınladığı mesaj şu şekilde; “Tüm ömrünü milletimize adayan, askeri dehası sayesinde görev yaptığı her cephede büyük başarılar kaydeden, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 79. Yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”