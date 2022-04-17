Boluspor ateş hattına girdi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Boluspor 4-1-4-1 dizilişiyle çıktı. Kasongo’nun yokluğunda ileri uçta görev Bekim Balaj'a verildi. Yaklaşık 2 bin biletin satıldığı karşılaşmada Boluspor taraftarı da kırmızı beyazlı ekibi ilk dakikalardan itibaren coşkuyla destekledi.

İki takım da maça kontrollü başladı. Boluspor ilk çeyrekte Erzurumspor’a göre daha fazla ayağında top tuttu. Maçı geride kabullenen Erzurumspor, Boluspor karşısında çabuk fırsatlarla var olmaya çalıştı. 36. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Arda Köksal’ın şutu üstten auta çıktı.

Büyük hata

38. dakikada Boluspor’un kullandığı köşe vuruşunun ardından ani gelişen BB Erzurumspor atağında Hasek, kaleci Selmani’yi önde yakaladı. Yaklaşık 40 metrelik bir mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.

İkinci yarı

İkinci yarıda Reha Erginer maça müdahale ederek, Novak yerine Gökhan Karadeniz’i sahaya sürdü. İkinci yarının ilk çeyreğinde daha baskılı oynayan Boluspor bir türlü pozisyon üretemeyince 59. dakikada Arda Köksal yerine Kemal Rüzgar oyuna girdi.

Erzurumspor’un etkin savunmasını aşamayan Boluspor, 74. dakikada ceza sahası içine gönderilen hava topunda Eren Tozlu’nun kafa vuruşunda golü kalesinde gördü.

Yönetim ve Teknik heyet protesto edildi

İkinci golün ardından birçok taraflar, yönetim ve teknik heyeti protesto ederek istifaya çağırdı. Maçın ardından Boluspor ligde 17. sıraya gerilerken Erzurumspor, puanını 50 yaparak 5. Sıraya yükseldi. Boluspor gelecek hafta 21 Nisan Perşembe günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay x, Muhammet Yumak x, Burak Cansız x

Beypiliç Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Eray Ataseven xx (Erdem Can Polat dk. 79 xx), Arda Şengül xx, Zahit Çınar xx, Bregu xx (Alican Özyürek 79 xx), Novak xx (Gökhan Karadeniz dk. 46 xx), Emin Bayram xx, Arda Köksal xx (Kemal Rüzgar dk. 59 xx), Abdurrahman Canlı xx, Balaj xx

Yedekler: Bartu Kulbilge, Rybka, Tugay Kaçar, Hakan Bilgiç, Talha Erdoğan, Bülent Cevahir,

Teknik Direktör: İlker Yanar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski xx, Mustafa Akbaş xx (Alican Özfesli dk. 66 xx), Gökhan Kardeş xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan Ovacıklı xx, Mücahit Albayrak xx, Hasek xxx (Hasan Batuhan Artarslan dk. 81 ?), Eren Tozlu xxx (Gökhan Aslan dk. 81 ?), Estrela xx, Emircan Altıntaş xx (Süleyman Koç dk. 81 ?), Olanare xx (Malle dk. 61 xx)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Hasek (dk. 38), Eren Tozlu (dk. 74) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Mustafa Akbaş, Gökhan Kardeş, Szumski (Erzurumspor), Erdem Can Polat (Boluspor)