Boluspor ateş hattından kurtulamadı

Haber:Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 15.haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor sahasında şampiyonluk yarışı veren Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip karşılaşmanın 12.dakikasında Darri’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da etkili bir oyun sergileyen konuk ekip 35.dakika Ramazan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda da başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu skorla Boluspor, haftayı 16’ncı sırada kapattı.

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut (1. Yardımcı Hakem), Murat Temel (2. Yardımcı Hakem)

İlk 11’ler:

Boluspor. Hakan Canbazoğlu, Cumali Bişi, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Fethi Özer, Dodo (Sami Can Keskin 73 Dk.), Shukurov (Batuhan Altıntaş 46 Dk.), Melih Okutan, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı 67 Dk.), Poepon

Yedekler: Yavuz Aygün, Gökhan Sazdağı, Sami Can Keskin, Seth, Batuhan Altıntaş, Mutlu Güler

Fatih Karagümrük: Saranov (Aykut Özer 62 Dk.), Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Sabo, Ramazan Civelek, Darri (Çağrı Ortakaya 87 Dk.), Emeghara (Turgut Doğan Şahin 81 Dk.)

Yedekler: Aykut Özer, Sosseh, Efe Tatlı, Sercan Yıldırım, Turgut Doğan Şahin, Abdulhamit Yıldız, Çağrı Ortakaya, Barış Özbek

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün vuruşları ile başladı.

2’nci dakikada Boluspor’un sağ kanattan Melih Okutan ile kullandığı kornere iyi yükselen İsmail Konuk’un kafa vuruşunu kaleci Saranov çıkardı.

12’nci Fatih Karagümrük’ün atağında sol kanatta topla buluşan Darri, kaleciyi geçip boş kaleye rahat bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

22’nci dakikada Boluspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Melih Okutan’ın yerden ortasına gelişen vuran Poepon, topu üstten dışarı yolladı.

34’üncü dakikada Fatih Karagümrük’ün atağında Arih Morkaya’nın şutu üstten dışarı çıktı.

35’in Fatih Karagümrük’ün atağında sağ kanattan ceza sahası alanına giren Ramazan Civelek çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi.

40’ıncı dakikada Fatih Karagümrük’te KorayAltınay, Mustafa Eskihellaç’a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

45’inci dakikada Boluspor’da Melih Okutan rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

46’ncı dakikada Boluspor’da Shukurov’un yerine Batuhan Altıntaş dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

47’inci dakikada Boluspor’da Mustafa Eskihellaç, rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

59’uncu dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Eskihellaç’ın kaleciden dönen şutunu Batuhan Altıntaş kafa vuruşu ile dışarı yolladı.

62’nci dakikada Fatih Karagümrük’te Saranov sakatlığı nedeni ile oyundan alınırken, Aykut Özer oyuna dahil oldu.

63’üncü dakikada Boluspor’da Cumali Bişi rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

67’nci dakikada Boluspor’da sakatlığı nedeni ile oyuna devam edemeyen Mustafa Eskihellaç yerine Gökhan Sazdağı dahil oldu.

73’üncü dakikada Boluspor’da Dodo oyundan alınırken yerini, Sami Can Keskin’e bıraktı.

75’inci dakikada Boluspor’da Bilal Kısa düdükten sonra rakibine yaptığı fiziksel müdahale sonucu sarı kart gördü.

75’inci Fatih Karagümrük’te de Sabo sarı kart gördü.

81’inci dakikada Fatih Karagümrük’te Turgut Doğan Şahin oyuna girerken, Emeghara dışarı alındı.

87’nci dakikada Fatih Karagümrük’te Darri’nin şutu önce kaleci sonra da üst direğe çarparak dışarı çıktı.

87’nci dakikada Fatih Karagümrük’te Sabo yerine Çağrı Ortakaya oyuna dahil oldu.

90’ıncı dakikada Fatih Karagümrük’te Fatih Kuruçuk sarı kart gördü.

Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı Kart: Koray Altınay (Fatih Karagümrük 40 Dk.), Melih Okutan (Boluspor 45 Dk.), Mustafa Eskihellaç (Boluspor 47 Dk.), Cumali Bişi (63 Dk.), Erik Sabo (Fatih Karagümrük 75 Dk.), Bilal Kısa (Boluspor 75 Dk.), Fatih Kuruçuk (90 Dk.)