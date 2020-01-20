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Boluspor Ateşin İçinde Kaldı

Sezona umutlu başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Boluspor 2. devreye de iyi başlamadı ve düşme hattında bir sıra aha geriledi.

Boluspor Ateşin İçinde Kaldı

Haber: C.Kutay Aykan

İlk yarıda 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak devreyi düşme hattının içinde tamamlayan kırmızı beyazlılar, 2. yarının ilk maçında sahasında Osmanlıspor'a 2-0 kaybederek bir sıra daha gerilemekten kurtulamadı. Adanaspor'un 1 puan kazandığı haftada Boluspor'un üstüne çıkan turuncu beyazlılar ekibimizle puanları eşitlediler. 17. sıraya gerileyen Boluspor'un Osmanlıspor ile aradaki puan farkı 3'e çıkarken, Keçiörengücü deplasman galibiyeti ile 3 puan kazanan son sıradaki Eskişehirspor ile aradaki puan farkı 4'e indi. TFF tarafından Eskişehirspor'un 9 Osmanlıspor ve Bursaspor'un 3'er puanları silinmişti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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