Boluspor Balıkesir’i tek golle geçti

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada ekibimiz Beypiliç Boluspor ilk yarıda etkili olmaya çalışırken aradığı golü maçın 45. Dakikasında Berk Yıldız’ın yağından buldu ve ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklar şeklinde geçti. Kırmızı beyazlı ekibimizde maçın ikinci yarısında Emin Bayram ve Bregu’nun vuruşları direkten döndü. Hücum hattının önemli oyuncusu Kassongo sakatlığı nedeniyle maçı tribünden takip etti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Boluspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Dört haftalık aranın ardından kırmızı beyazlı ekibimiz sahasında 1-0 galip gelerek puanını 24’ye yükseltti. Konuk ekip Balıkesirspor ise 8 puanla ligin son sırasında yer aldı. Boluspor Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasını Bay geçerek müsabaka oynamayacak.

Maçtan dakikalar

9. dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Bertu'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci Atilla kurtardı.

25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berk Yıldız'ın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.

27. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde havalanan ve kaleciyi geçen topu Nwankwo son anda filelere girmekten kurtardı.

45. dakikada Boluspor atağında orta sahada topla buluşarak ceza sahası içine kadar giren Berk Yıldız'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun şutunda top üst direkten geri döndü.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kapluhan xx, Ferdi Karadoruk xx

Beypiliç Boluspor: Selmani xx, Arda Şengül xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx (Erkam Reşmen dk. 70 xx), Ali Keten xx, Tugay Kaçar xx (Diyar Kaba dk. 90+4 ?), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Erdem Can Polat dk. 90+3 ?), Berk Yıldız xxx (Atamer Bilgin dk. 90+4 ?), Bregu xx (Diarrassouba dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Talha Erdoğan, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Doğa İşeri xx, Nwankwo xx, Birol Parlak xx, Anıl Taşdemir xx (Kethevoama dk. 46 xx), Kore xx, Otoo xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 68 xx), Bilalli xx (Muhammed Ali Doğan dk. 68 xx), Cumali Bişi xx (Hüseyin Karabey dk. 84 ?), Halil Çolak xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Ayberk Kaygısız, Emirhan Çakır,

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Berk Yıldız (dk. 45) Boluspor

Sarı kartlar: Cumali Bişi, Kore, Nwankwo (Balıkesirspor), Tugay Kaçar, Roshi, Abdurrahman Canlı, Ali Keten (Boluspor)