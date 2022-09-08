Boluspor Başkanı Savaş Abak Tesislerdeki çalışmaları anlattı



Haber: Uğur Balaban

Boluspor Tesisleri ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Savaş Abak’ın açıklamasında “ 28 Mayıs 2022 tarihinde (6 yıl sonra ) tekrar göreve geldik. Bolu Halkı, Belediye Başkanı ve Boluspor’a gönül verenler teveccüh gösterip bizleri görevde görmek istediler. 30 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yoğun bir tempo ile çalışmaya başladık. A Takım tesis binasında fiziksel olarak büyük sıkıntılar vardı. İlk iş olarak A Takım binasının yaklaşık 2.000 m2 çatısı komple değişti, değiştirmek zorundaydık. Futbolcuların kaldığı odaların büyük kısmının tavanları akmış, odalar rutubet içindeydi, odalarda yer zemininde bulunan halıfleksler komple kaldırıldı, 1.000 m2 kadar laminat parke ile kaplandı. (Yöneticilerimiz Ramazan ve Hamza Kahraman’a teşekkür ediyorum ) Tüm odaların yatakları, çarşafları, t.v. üniteleri, elektrik, tesisat, banyo, tuvalet, perde vs. odaların ne ihtiyacı var ise tamamen yenilendi.

Mutfakta eksik olan ilave -18’lik (yaklaşık 200 bin TL) büyük bir dolap yapıldı. (Ervani Alemdar’a teşekkür ediyorum ) Mutfak için gerekli olan havalandırma sistemi, raflar ve mutfak kısmının ihtiyacı olan malzemeler yenilendi. Mutfak bölümünün de bir eksiği kalmadı.

Futbolcular için önemli bir ihtiyaç, buz makinesi (100 kg) 2 adet alındı Buz yapma makinemiz yokken otellere her gün araç gönderip buz alınıyordu.

A Takım binasının dış cephesi komple tadilat yapılarak yeniden boyandı. A Takım binasının içi komple boyandı, ihtiyaç duyulan tüm tadilatlar yapıldı. (elektrik, tesisat, akan yerler )

Toplantı salonu için elektrik, ses sistemleri, projeksiyon cihazı ve yansıtıcı perdeler alındı, tabii içi komple tekrar boyandı.( Tüm A takımı tesisi tasarruflu, led aydınlatmalarla değiştirildi. )

Soyunma – Giyinme – Duşlar komple tadilattan geçirildi.

A Takım binasının dış zemin kısmı parke taşı ile yeniden kaplandı, Dış peyzaj komple değiştirildi, A Takım binasının giriş ve çıkış bölümleri otomatik kapı ve güvenlik kulübesi ile güvenlik altına alındı.

2. Antrenman sahası (herkesin bildiği alttan ısıtmalı sözde !!!!) tekrar faaliyete geçirmek için caba harcıyoruz. Saha yanmış ve kullanılmaz durumdaydı. 60/70 tır toprak ve kum ilavesi yapıldı. Sahaya gerekli ekimler topraklama çimleme işlemleri yapıldı, umut ediyorum ki 1-2 ay sonra saha da antrenman yapabileceğiz.

Ayrıca A Takım binasının bulunduğu alanda, dış bölgede futbolcuların zaman geçirebileceği, birlikte oturup birlikte hareket edecekleri bir peyzaj işine başladık.

Yani kısacası A Takım binası Boluspor kulübüne yakışır, profesyonel bir hale getirmeye gayret gösteriyoruz.

A Takım binasına ne yapıldı ise, aynısı alt yapı tesislerine yapmaya gayret gösteriyoruz.

Alt yapı tesislerinde mevcut çatı, yer zeminleri, ( laminat parkeler), kapılar, yataklar, mutfak, odalar, banyolar, duş ve tuvaletlerin seramikleri, giriş kısmı aklınıza gelecek her şey yeniden yapılıyor.

Bu anlattıklarım tesisler ile ilgili fiziksel olarak yapılan işler. Söylemeye gerek duymadığım bir sürü eksik giderildi tadilatlar yapıldı. Halı sahalarımız fiziksel olarak çok kötü durumdaydı. Yeni bir işletmeci ile çehresini komple değiştirerek kulübümüze yakışır hale getirdik.

Üç ay içerisinde yapılan bu işler, Yönetim Kurulundaki arkadaşların özverili çalışması ile gerçekleşti, hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

Bolu Atatürk Stadyumda, Belediye, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Boluspor kulübü olarak ortaklaşa eksikliklerin birçoğunu giderdik ve beraber çalışmaya devam ediyoruz.

Bolu Belediyesi’ne ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.