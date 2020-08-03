Haber: N.Halid Altundal

Barut, “Boluspor Başkanlığı için birilerinin ikna edilmesine çalışılması, birilerinin isim vermesi, birilerinin adamı olarak birilerinin işaret edilmesi kadar abest bir durum olamaz. Boluspor Başkanlığı bir onurdur, görevdir, fedakarlıktır” dedi. Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Bayram Gazetesine konuşan Sinan Barut, Camianın uzlaşısı ile bir adayın ortaya çıkmasının daha anlamlı olduğunu düşündüğünü kaydederek, “Boluspor’da gerçekten zor bir sezonda görev aldık ama sezonun zor geçmesinin sinyalleri daha sezon başındaki kongreden belliydi. Artık bu sezon tüm camianın bu işin şakası olmadığını, Boluspor’un kişisel husumetlerin üzerinde olduğunu, siyasi ve kişisel husumetlerden zarar görenin Boluspor olduğunu anladığını düşünüyorum. Boluspor başkanlığı için birilerinin ikna edilmesine çalışılması, birilerinin isim vermesi, birilerinin adamı olarak birilerinin işaret edilmesi kadar abest bir durum olamaz. Boluspor başkanlığı bir onurdur, görevdir, fedakarlıktır. Camia ile birlikte olmak, bir olmak, cefakar taraftarından gönül veren tüm siyasetçisi bürokratı ile Boluspor için kucaklaşmaktır. Geldiğimiz bu zor aşamada ancak camianın uzlaşısı ile bir adayın ortaya çıkmasının daha anlamlı olduğunu düşünmekteyim. Ben aday oluyorum değil ben herkesin desteğini arkama aldım diyebilirsem aday olmak benim için görevdir, onurdur” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ VE BÜROKRATLARA ÇAĞRI

Milletvekili ve bakan yardımcılarının da Boluspor’un geleceği için katkıda bulunması gerektiğini söyleyen Barut, açıklamalarına şöyle devam etti: “Tanju Başkanım ile sürekli görüşüyoruz. Tek ortak paydamız öncelikle Boluspor ve Bolu Belediyespor. Kendisi de elinden geleni yapıyor ve en iyisini istiyor ama sadece Tanju Başkanın istemesi ile olmuyor. Milletvekillerimiz var, bakan yardımcımız var ve onlarında daha fazla istemesi daha fazla Boluspor’un geleceği için nasıl katkıda bulunuruz düşünmesi gerekiyor ki onlar daha fazla düşündükçe milyonluk cirolar yapan şirketlerin biz Boluspor için ne yapmadık kısmını düşüneceklerine inanıyorum.”